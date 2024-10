Archiviata con un pizzico di delusione la sconfitta casalinga connella gara d’esordio del campionato di, l’nella seconda giornata osserverà il turno di riposo imposto dal calendario. I “Galletti”, infatti, torneranno in campo in campionato nella terza giornata ilnella sfida che al “li vedrà ospiti dellaI biancoazzurri cari al presidente, intanto, hanno continuato a lavorare per tutta la settimana per iniziare a preparare meticolosamente la difficile trasferta partenopea e domenica pomeriggio per non perdere il ritmo gara affronteranno in un allenamento congiunto i catanesi del. “Conè andata come non ci aspettavamo, ma – dichiara coach– loro sono stati più aggressivi di noi su tutti i fondamentali e soprattutto in battuta. A eccezione per l’infortunio dinon abbiamo subito il contraccolpo della sconfitta e dopo aver analizzato tutto quello che non ha funzionato controe che poteva e doveva funzionare meglio siamo già con la testa proiettata verso la trasferta di. Avremo quindici giorni per prepararla e ci faremo trovare pronti per questo difficile impegno. Approfitteremo del turno di riposo – continua – che quest’anno arriva prestissimo, per continuare a testare il nostro roster nell’attesa di avere con noiche sarà disponibile dalla gara condele domenica ci alleneremo congiuntamente con ilche ha accettato volentieri il nostro invito, e faremo le prove generali sul sistema di gioco che spero afunzioni alle perfezione. Per vedere la veravista in preseason -conclude Enzo Distefano – bisognerà sicuramente migliorare l’approccio alla gara, affrontarla con la giusta determinazione e la giusta concentrazione e la giusta cattiveria agonistica. Sappiamo che asarà una partita “maschia” perchè conosciamo il valore tecnico dei partenopei e di tutti i giocatori del loro roster che annovera delle importanti individualità. Sappiamo che il “è un campo molto caldo come tutti i campi della Campania e sappiamo che questo è un ostacolo in più per noi da superare”.