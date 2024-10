La Pvt Modica raddoppia e dopo Pescara batte anche la Ics S.Lucia confermando quanto di buono visto sul parquet adriatico. Non era una partita facile contro le ostiche romane che all’esordio avevano fatto sudare la corazzata Marsala. Al geodetico è sfilata di volti nuovi. A cominciare da coach Marco Relato che schiera nel sestetto iniziare il capitano Brioli con Poles in diagonale, Gasparroni e Gitti sulle ali, Palazzi e Carnazzo al centro, Ferrantello libero. Risponde coach De Gregoriis con Taglione – Morone in diagonale, Palermo – Culiani bande, De Arcangelis e Cherubini al centro, Cavalieri libero. Comincia decisamente meglio la formazione ospite che comanda le danze nel primo set grazie a un’ottima Palermo. Nel Modica a suonare la carica è Camilla Gitti che ha percentuali vicine alla perfezione in attacco. Grandissimo equilibrio in campo che si trascina fino alla fine. E’ la solita Gitti a mettere la ciliegina sulla torta per il 25/22. Per la n.5 modicana si chiude un set già in doppia cifra. Nel secondo parziale l’allenatore ospita cambia regia affidandosi a Liuzzo per Taglione. L’avvio è shock per il S.Lucia che subisce un turno in battuta proficuo di Michela Brioli con la Pvt che si porta sul 5-0. Pian piano le ospiti si riportano però sotto riuscendo anche a portarsi avanti in un momento clou 22-19. E’ qui che entra in gioco quel valore aggiunto che si registra ad ogni partita casalinga: la spinta del Geodetico. I tifosi capiscono il momento difficile delle proprie beniamine e fanno salire i decibel. E’ una scintilla che riaccende Poles e compagne, brave a riportarsi avanti. S. Lucia però non molla ed ha anche una palla set a disposizione annullata da una Poles che comincia a carburare nel secondo parziale. Lo Iacono entra in battuta e piazza subito un ace pesante come il piombo con un bacio al nastro che si colora di biancorossoblu. Arriva il 26-24 per le padroni di casa che fa esplodere di gioia l’impianto di via Fabrizio. Il contraccolpo psicologico è forte per le laziali che accusano un calo evidente nel terzo set mentre Modica continua a macinare gioco e punti. Sale in cattedra Alice Gasparroni che, dopo una partita soprattutto di sostanza là dietro, comincia a farsi vedere anche davanti. Alla fine sarà lei la MVP del match. Entra anche Lucescul che piazza subito un ottimo primo tempo. Ferrantello fa dormire sonni tranquilli, Brioli continua ad orchestare come il Maestro Riccardo Muti. Set, partita e incontro. La Pvt conquista anche questi tre punti e va a dormire in testa alla classifica di B1. Pvt Modica – ICS Volley S.Lucia RM 3-0 (25/22, 26/24, 25/18) MODICA: Gitti C 13, Gasparroni 10, Poles 13, Palazzi 4, Carnazzo 6, Brioli 1, Lo Iacono 1, Lucescul 1, Gitti M, Ferrari, Sansò, Iachininoto NE, Ferrantello LIB. All. Relato S.LUCIA De Arcangelis 6, Palermo 8, Culiani 7, Cherubini 5, Taglione 1, Morone 9, Bressan 1 Liuzzo, Sturabotti, Mastrocinque NE, Ungaro NE, Cavalieri LIB Arbitri: Cardaci – Morabito (Messina)