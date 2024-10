L’assessore ai Tributi, Antonello Paternò (nella foto), comunica ai contribuenti dotati di app Io che sono state inviate dal Comune di Comiso tre notifiche relative al saldo Tari per l’anno 2024. Tali notifiche si riferiscono al pagamento del tributo in un’unica soluzione o in alternativa al pagamento del tributo in due rate. “È utile ricordare che la scadenza improrogabile – dichiara l’assessore Paternò – per chi volesse saldare in un’unica soluzione, è il 15 novembre 2024. Per chi volesse, invece, pagare in due rate il termine di pagamento è rispettivamente il 15 novembre 2024 e il 15 gennaio 2025. In ogni caso, i contribuenti riceveranno per posta ordinaria l’avviso di pagamento del saldo Tari per l’anno 2024 con i relativi bollettini. Il servizio aggiuntivo istituito attraverso lo strumento dell’app Io, infatti, è finalizzato esclusivamente a fornire ai contribuenti una ulteriore e comoda modalità di pagamento tramite il telefono cellulare”.