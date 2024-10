Una sala piena e partecipe, ieri a Casamatta, lo spazio teatrale di viale Europa 85 a Ragusa, per l’Open Day nel quale sono stati illustrati i corsi che partiranno nei prossimi giorni e che continueranno per tutta la stagione, fino a giugno 2025. Tantissime le adesioni che sono state raccolte dalla segreteria della compagnia teatrale sia da parte dei bambini, che dei ragazzi quanto degli adulti. E’ stato in particolare l’attore e direttore artistico Massimo Leggio, ad illustrare alla platea le iniziative in programma che, oltre ai corsi di recitazione, si compongono ovviamente di un fitto programma teatrale. Si inizia il 15, 16 e 17 novembre con “Si va in scena”. Sul palco gli attori della compagnia: Ambra Denaro, Alida Di Raimondo, Giancarlo Iacono, Matilde Masaracchio, Francesca Morselli, Sergio Spada e Matteo Tomasello per la regia di Massimo Leggio. “Si tratta di una commedia contemporanea – spiega il regista -, divertente, con gli schemi classici degli equivoci e dei fraintendimenti ma moderna nel linguaggio. Racconta la storia di una compagnia in cui gli attori, tra varie peripezie, scambi di personaggi, vengono coinvolti anche in vicende personali e sentimentali, e che poi si conclude in bellezza. Uno spettacolo dinamico, con molto ritmo ed adatto per tutti, dai più grandi ai più piccoli, che siamo certi divertirà il pubblico”. Gli spettacoli avranno inizio venerdì 15 e sabato 16 alle ore 20,30 mentre domenica 17 prenderanno il via alle ore 18,00. Possibile prenotare il proprio posto telefonando al 3884591604.