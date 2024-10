Una violenta lite è scoppiata in serata a Vittoria, in provincia di Ragusa, nella zona di contrada Pozzo Bollente nei pressi di via dell’Euro. Due persone, rimaste ferite, sono state trasportate in ambulanza in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Sull’episodio indaga la polizia intervenuta in forze sul luogo dell’accaduto (foto Franco Assenza).