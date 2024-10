Prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto ai reati in generale dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, con particolare riguardo ai delitti contro l’incolumità individuale. In particolare, nel pomeriggio del 25 ottobre scorso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria sono intervenuti a Vittoria, in via Cavour, per una segnalazione di rissa con uso di armi da taglio tra 5 ragazzi. I militari, giunti sul posto, non trovavano alcuno, pertanto hanno immediatamente dato impulso ad attività d’indagine d’iniziativa, anche mediante la visione dei filmati di videosorveglianza insistenti sull’area di interesse, riuscendo ad acquisire le effigi fotografiche dei giovani coinvolti nella rissa, del loro abbigliamento e riscontrando effettivamente l’uso delle armi da taglio.

Difatti, sul luogo dell’evento, i Carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro un coltello compatibile con quello osservato nei video ed usato nella rissa. Sulla scorta degli elementi raccolti, i militari hanno intuito che i giovani coinvolti potessero essersi recati autonomamente presso il pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, pertanto hanno deciso di approfondire gli accertamenti presso quel pronto soccorso. Giunti sul posto hanno rintracciato e riconosciuto i 5 giovani, tutti con gli stessi vestiti osservati nel video precedente ed alcuni anche con tracce ematiche. Garantite le cure mediche a tutti, i militari li hanno identificati in un comisano classe 2006, un vittoriese classe 2007, un tunisino classe 2001, un tunisino classe 2000 e un egiziano classe 2004. Successivamente, tutti sono stati condotti presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Vittoria per essere identificati compiutamente. Terminati gli atti di rito, i militari hanno deferito i giovani tutti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata.