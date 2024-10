Il mese di ottobre resterà indimenticabile per i soci dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti che, per l’appunto, proprio in questo periodo, hanno preso parte per una settimana alla gita che ha visto una consistente delegazione spostarsi in Campania. Il gruppo era formato in tutto da 56 persone, tra cui 23 soci con accompagnatori. “Abbiamo visitato – sottolinea il presidente Uici, Salvatore Albani – le rovine romane di Pompei, poi Napoli con la visita al museo Sansevero e un giro per il centro storico, compresa piazza Plebiscito. E, ancora, abbiamo visitato il parco archeologico di Pompei, Sorrento e poi, immancabile, la reggia di Caserta. Sono state giornate straordinarie che, ancora una volta, hanno messo in evidenza, qualora ce ne fosse di bisogno, la voglia di socializzazione e di conoscere da parte dei nostri soci. Come sempre, promuoviamo una serie di appuntamenti nel corso della stagione che hanno proprio queste finalità. Ma devo dire che la gita in Campania è stato uno degli eventi meglio riusciti in questi ultimi mesi. Una iniziativa che, naturalmente, puntiamo a bissare in altri territori della nostra Penisola e che ci hanno consentito di vivere l’atmosfera di posti fantastici. Speriamo di potere tornare in gita molto presto”.