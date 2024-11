Impegno casalingo domani sera alle 20,30 per l’di coach, che per la quarta giornata del campionato di Serie A3 di pallavolo, alospiterà la. Reduci dal punto conquistato aldinel turno precedente, i biancoazzurri del presidenteproveranno a conquistare i primi punti stagionali anche davanti al pubblico amico e per farlo avranno finalmente a disposizione ancheche coachpotrà finalmente schierare in campo dopo più di un mese di allenamenti in cui ha potuto affinare l’intesa con la squadra. “Sono molto contento di poter finalmente giocare e dare il mio apporto alla squadra, perchè non è facile guardare da fuori quando non ci sono problemi di natura fisica a impedirtelo, ma solo perchè devi rispettare un regolamento – spiega– ora è finalmente arrivato il momento e sono molto felice di poter dare il mio contributo in partita, ma che ho cercato di dare durante questo periodo di soli allenamenti”. “Ovviamente cercherò di dare tutto me stesso e non posso farne a meno perché sono stato sempre abituato così – continua – mi aspetto di incontraremolto agguerrita perché arriveranno adopo un periodo che per la squadra che hanno costruito, secondo me, hanno lasciato punti a squadre meno forti di loro e quindi alscenderanno in campo con il coltello fra i denti per dare il massimo per cercare di portare a casa dei punti perché sono tra le big del campionato, ma noi cercheremo prima di tutto di dare spettacolo per i nostri tifosi e di dimostrare che siamo una squadra consolidata per la categoria, sappiamo di giocare in casa e cercheremo di curare al massimo i dettagli e poi vedremo cosa succede. Tutti sappiamo che il pubblico è determinante nelle gare casalinghe e che può essere un fattore importante in tutta la stagione, quindi – conclude– spero che i nostri tifosi domani siano in tanti a venirci a sostenere e che ci diano una grandissima mano per cercare di centrare il nostro obiettivo”. Fiducioso per la prestazione controanche il vice allenatore deidopo il punto conquistato con merito a“Veniamo dalla trasferta di– commenta– dove in effetti i ragazzi si sono comportati molto bene e per come è andata la partita, noi siamo soddisfatti della prestazione e delle risposte che ci ha dato il campo. Domani, affrontiamo una squadra di tutto rispetto costruita per stare al vertice della classifica, ma noi siamo fiduciosi soprattutto perchè finalmente avremo a disposizioneche si è allenato molto bene e ora potrà darci una mano anche in campo. La sua esperienza – continua – e il suo passato parlano chiaro e per noi tutti è un valore aggiunto perchèè un grande professionista e oltre al ruolo un atleta di questo spessore serviva alla squadra sia a livello tecnico, ma anche a livello di spogliatoio ed è una vera fortuna averlo con noi”. “Al pubblico modicano – conclude– dico di venire numeroso al. Noi quando giochiamo in trasferta troviamo sempre palazzetti molto caldi, i tifosi sono sicuramente il settimo uomo in campo e a noi serve tantissimo il loro supporto e siamo certi che domani sera saranno numerosi a sostenerci”.