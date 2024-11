Proficuo incontro, nella sede territoriale della Cna di Ragusa, con le imprese operanti a livello provinciale nel settore della riparazione degli pneumatici. All’incontro erano presenti, in collegamento online, il presidente regionale Cna della categoria Giuseppe Calì, il responsabile Cna regionale Servizi alla comunità Francesco Cuccia, oltre, in presenza, al presidente territoriale Cna della categoria Francesco Raniolo e al responsabile Cna territoriale del mestiere Roberto Bordonaro (nella foto da sinistra Bordonaro e Raniolo). Hanno partecipato i rappresentanti delle imprese artigiane del settore. In primo piano la problematica dello smaltimento degli pneumatici usati, il cosiddetto Pfu con riferimento soprattutto al fatto che ci sono dei ritardi da parte dei consorzi abilitati al ritiro degli stessi, ritardi che creano disagi per le imprese costrette a lasciare presso il proprio opificio a volte cataste di pneumatici che limitano il normale svolgimento dell’attività. Al centro dell’attenzione, inoltre, il fatto che tramite la Cna nazionale si è riusciti ad ottenere un budget del 10% in più rispetto a quello che prevede la norma Dm 182 del 2019 relativamente al quantitativo di ritiro degli pneumatici, ma probabilmente non basta, anche perché si aggiunge il problema degli acquisti fatti online all’estero che provocano evasione Iva e mancato pagamento del contributo Pfu e che in ogni caso devono essere smaltiti. Il presidente Francesco Raniolo e il responsabile del mestiere Roberto Bordonaro si ritengono soddisfatti di questo incontro da cui sono scaturite delle proposte da poter portare ai tavoli nazionali e che, se tenute in considerazione, potrebbero aiutare il regolare smaltimento senza intoppi e senza creare difficoltà alle imprese.