Il Vittoria riesce ad espugnare il campo del Città di Aci Sant’Antonio con un risultato all’inglese. Ecco il tabellino:: pt 30′ Cannarozzi, st 12′ PettinatoToscano, Guagliardo, Caltabiano, Bella, Brumat, Genovese, Licciardello, Le Mura, Pavisich, D’Emanuele, Ten Lopez.Malandrino, Hardes, Diop, Privitera, Sanchez, Pettinato, Di Giacomo, Lo Nigro, Agudiak, Cannarozzi, Gueye. Con un gol per tempo il Vittoria Fc espugna il difficile campo del Città di Aci S. Antonio e approfittando del pari casalingo del Milazzo nel derby peloritano con la Nebros accorcia le distanze dalla vetta della classifica del girone B di Eccellenza ora distante soltanto tre lunghezze. Un successo voluto quello dei biancorossi orfani di Danilo Rufini e nell’attesa di ufficializzare Renato Mancini come nuovo allenatore hanno fornito una prova di carattere che lascia ben sperare per il futuro. A sbloccare il punteggio alla mezz’ora del primo tempo ci pensa il giovane Cannarozzi che trova lo spazio per la conclusione che non lascia scampo al portiere etneo. L’Aci S. Antonio non sta a guardare e prova a reagire, ma cozza ripetutamente sul muro difensivo biancorosso che rimanda al mittente ogni tentativo di attacco biancoazzurro. Nella ripresa i biancorossi sono più guardinghi, ma non disdegnano a farsi pericolosi in avanti. Al 12′ sono i biancorossi a trovare il raddoppio con Pettinato che colpisce il bersaglio grosso e mette al sicuro i tre punti. I padroni di casa provano a reagire, ma col passare del tempo perdono lucidità, mentre il Vittoria Fc vede i tre punti a portata di mano serrano le fila e portano a casa tre punti pesantissimi per morale e classifica.