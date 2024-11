Provincia di Ragusa, al via una stagione di concorsi per il reperimento di nuove risorse umane. “Abbiamo dato inizio ad un percorso per dare sbocco alle carriere dei nostri dipendenti, grazie anche alla normativa nazionale per le progressioni verticali cosiddette in deroga, e da qualche giorno abbiamo dato corso a quanto avevamo già concordato e segnatamente indicato nel Piano occupazionale”, dichiara Patrizia Valenti (nella foto), dirigente generale della Regione Siciliana e da poco più di un anno commissaria straordinaria della Provincia di Ragusa. “Cerchiamo delle eccellenze. Giovani laureati desiderosi di scommettersi per migliorare la nostra pubblica amministrazione. A tal fine utilizzeremo dei sistemi di valutazione fondati sulla necessità di ridurre al minimo lo spazio soggettivo ed ancorare il merito ai titoli e a test. Il risultato si deve conoscere immediatamente in quanto le lungaggini amministrative sono spesso il primo fattore di rischio per la corruzione”. “Contenere i tempi del procedimento amministrativo ci aiuta a rendere più credibile la nostra amministrazione garantendo trasparenza a chi ha studiato nel tempo, a chi si aggiorna e crede nella propria intelligenza e nella propria preparazione. Di costoro abbiamo bisogno e non di altri. La pubblica amministrazione va sempre più verso un modello organizzativo tipico del privato e, come una azienda, ha bisogno di investire in risorse umane capaci, con elasticità che il mondo del lavoro oggi richiede, di coniugare l’esigenze di migliorare l’efficienza e l’efficacia”, conclude la commissaria Valenti.