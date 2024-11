Momento solenne ieri per la comunità cristiana di Vittoria che ha partecipato alla donazione della “Chiave della città al Santo Patrono”. A donare la chiave d’argento, il vescovo di Caltanissetta Mario Russotto, cittadino di Vittoria. Lo stesso vescovo Russotto ha anche presieduto la concelebrazione eucaristica scegliendo di non rinviare il solenne momento, nonostante pochi giorni fa sia stato sottoposto ad intervento chirurgico. A tutela della sua salute si è presentato con una mascherina chirurgica, che una volta sull’altare ha tolto, e tramite l’arciprete don Salvatore Converso ha chiesto ai fedeli di evitare contatti e saluti troppo ravvicinati.“Con questo dono – ha detto padre Converso – Russotto ha voluto esprimere non solo l’attaccamento alla sua città Natale ma anche la devozione che, da buon vittoriese, nutre nei confronti di San Giovanni Battista. Le chiavi, riconosciute come simbolo di potere e di autorità, in genere vengono date a quelli che sono giudicati degni di fede. Per chi consegna le chiavi, esse sono simbolo di fiducia e di fede nell’amministratore e per chi le riceve, che sarebbe in questo caso il Santo Patrono, sono simbolo di responsabilità. In tempi come quelli che stiamo vivendo ecco un messaggio antico e sempre nuovo che si ripete con la speranza non solo di essere capiti ma anche di capire e agire di conseguenza” “Questa chiave, che avevo promesso a San Giovanni – ha spiegato mons. Russotto – l’abbiamo trovata con un circuito di amici da un antiquario di Milano. L’hanno datata 1910 ed è una chiave di antiche porte delle città o di ‘carretteria’. È rivestita di argento massiccio 900. Ringrazio padre Converso per aver accolto subito questa mia offerta e per la squisita gentilezza con la quale ha accompagnato questo gesto. Avendo dimenticato il mio pastorale di Vescovo ho portato, e credo sia la prima volta nella storia, il pastorale di San Giovanni quando esce. Ho avuto questo privilegio unico”.