Sarà riaperta in queste ore la circonvallazione di Pozzallo. Tirano il fiato le imprese del territorio, e non solo, rispetto alle cui esigenze e disagi la Cna territoriale di Ragusa si era fatta portavoce, manifestando la serie di problematiche che si registravano con il passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato.

“Abbiamo sollevato la questione nei mesi scorsi, come si ricorderà – precisano il presidente territoriale Cna Ragusa Giuseppe Santocono con il segretario territoriale Carmelo Caccamo – perché le imprese della zona industriale di Modica-Pozzallo e del territorio modicano, oltre che di Ispica e Pozzallo, vedevano i propri mezzi di trasporto delle merci praticamente paralizzati durante il transito periodico considerato che gli stessi erano costretti a transitare per il centro urbano. Dopo avere sollevato la questione, siamo stati ricevuti a palazzo della Provincia e abbiamo esposto le nostre perplessità al commissario straordinario Patrizia Valenti, al direttore generale Nitto rosso e all’ingegnere Carlo Sinatra che, oltre ad accogliere il nostro sfogo, sono venuti incontro, in maniera celere, alla nostra richiesta, come testimonia, adesso, la prossima apertura dell’arteria stradale. Ringraziamo i vertici del Libero consorzio per l’attenzione che hanno riservato al mondo delle imprese e diremmo che questo diventa lo spunto adatto per cercare di operare sempre in sintonia e condivisione d’intenti, come è auspicabile che accada quando si intende portare avanti un percorso di crescita del territorio. Riteniamo sia da prendere ad esempio quanto accaduto con la circonvallazione di Pozzallo affinché altre questioni tuttora irrisolte possano essere gestite con lo stesso modus operandi e con la stessa volontà di trovare una soluzione, così come è accaduto in questa circostanza. L’obiettivo, d’altronde, è comune. E soltanto attraverso un’azione sinergica si può arrivare al dunque”.