Il pagamento dei tributi è un dovere civico.

I tributi debbono essere pagati da tutti i contribuenti, fermo restando che il concessionario per la riscossione Publiservizi srl rispetti le norme di legge e contrattuali in materia di procedure esecutive. E’ il senso di una nota che arriva dal Comune di Vittoria.

“Abbiamo contestato alla Publiservizi – afferma il sindaco Francesco Aiello – alcune decine di fermi macchina effettuati a contribuenti che avevano provveduto a presentare la definizione agevolata dei tributi locali, così come l’avvio di procedure di pignoramento presso terzi per importi inferiore a 500 euro e quindi contro legge. La risposta della società si è fatta attendere, ma riconosce i propri errori e sta provvedendo a sospendere le procedure esecutive. Abbiamo chiesto di fare tutto con estrema urgenza, un metodo, quello della Publiservizi che non si può condividere, avendo violato le norme contrattuali e gli indirizzi degli uffici, avviando procedure anomale”.

“L’affidamento dell’incarico alla Publiservizi srl risale al periodo commissariale – prosegue il sindaco Aiello – è evidente che la società , avendo ricevuto evidentemente indirizzi diversi, non è stata in grado di svolgere un buon lavoro. Stiamo cercando di ricondurre a legittimità la vicenda, con indirizzi chiari e precisi, che si auspica verranno pienamente rispettati, pena la rescissione in danno del contratto in essere. La lotta all’evasione va condotta in primis nei confronti dei grandi evasori (e ce sono tanti a Vittoria e per i quali la Publiservizi ha inteso non attivarsi partendo dalle somme più esigue). E’ a loro che rivolgiamo la maggiore attenzione avendo conto delle difficoltà delle famiglie e dei soggetti a basso reddito. Così è stato nell’ultimo biennio e i risultati non si sono fatti attendere”.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione darà conto alle associazioni di categoria e sindacali e ai professionisti della materia dell’attività svolta, degli errori in cui è incorsa Publiservizi srl e dell’attività che la stessa sta mettendo in campo per risolvere le evidenziate problematiche.