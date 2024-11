Ha negato ogni addebito il cittadino albanese di 28 anni arrestato dai carabinieri di Ragusa per una rapina aggravata con lesioni personali commessa il 14 agosto ai danni di un ventisettenne ragusano in piazza San Giovanni (nella foto). Ad interrogarlo in carcere stamattina è stato il gip del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Ignaccolo, il magistrato che ha firmato l’ordinanza dopo le indagini seguite al pestaggio. Al termine dell’interrogatorio di garanzia l’avvocato Fabrizio Cavallo, difensore dell’indagato, ha chiesto la revoca della misura cautelare. Il gip si è riservato. Come prassi prima dovrà chiedere il parere al pm che ha chiesto l’arresto, il sostituto procuratore Santo Fornasier. Secondo l’accusa il giovane, pregiudicato per reati afferenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, che si trovava quella sera in compagnia di altri connazionali, avrebbe aggredito il ventisettenne ragusano per ragioni verosimilmente riconducibili a quel contesto criminale e, dopo averlo violentemente picchiato, gli avrebbe sottratto il cellulare, le chiavi dell’abitazione ed il portafoglio.