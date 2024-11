La realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti, con la ventilata individuazione del sito a Zagarone, in un lotto di terreno di proprietà dell’ex Provincia regionale di Ragusa adiacente alla zona artigianale, sul tavolo del confronto (nella foto) tra il Comune di Scicli, rappresentato dal sindaco Mario Marino, dall’assessore allo Sviluppo economico Giuseppe Causarano e dall’assessore all’Ambiente Vincenzo Giannone, e dalla Cna, presente con il vicepresidente territoriale Francesco Occhipinti, il responsabile organizzativo locale Franco Spadaro e i rappresentanti di alcune imprese insediate nell’area in questione. L’incontro è stato chiesto dalla Cna dopo che il Comune ha comunicato di avere avviato la realizzazione del Ccr insieme con sei isole ecologiche che saranno attivate su tutto il territorio comunale. Una notizia che ha creato apprensione nelle imprese insediate nella zona artigianale che, tra l’altro, hanno manifestato il proprio dissenso a tal proposito attraverso una raccolta firme consegnata al sindaco. “Abbiamo finalmente avuto rassicurazione sia da parte dell’assessore Giannone sia da parte del sindaco – chiariscono dalla Cna – che il Ccr non sarà realizzato nell’area artigianale mentre, invece, si punta al completamento del Ccr già in fase avanzata di realizzazione in contrada San Biagio. Con il vicesindaco Giuseppe Causarano, che detiene le deleghe allo Sviluppo economico, abbiamo affrontato alcune delle problematiche, per cui ci siamo incontrati già altre volte nell’ultimo anno, relative sempre alla zona artigianale. E’ prevista finalmente la pubblicazione al Mepa del bando di completamento del centro servizi, dopo che l’amministrazione comunale ha acquisito tutti i pareri degli enti coinvolti. Quindi si presume che già nel mese di novembre ci sarà la pubblicazione dello stesso bando. Per quanto riguarda invece i lotti della zona artigianale, l’amministrazione ha comunicato di avere sollecitato le imprese assegnatarie dei lotti che non hanno ancora presentato i progetti a predisporli. Alcune imprese, da quanto ci risulta, si sono già mosse. Noi restiamo in attesa di capire quali sono i lotti che saranno revocati per potere espletare un nuovo bando e assegnarli alle imprese che ne faranno richiesta. Infine, è stato sottolineato che, con il completamento del centro comunale di raccolta rifiuti di contrada San Biagio, l’auspicio è che il Comune di Scicli possa aderire alla convenzione tra il Libero consorzio comunale di Ragusa, le associazioni di categoria e diversi Comuni del comprensorio che darà la possibilità di smaltire i rifiuti a base di gesso prodotti dai cantieri attraverso una procedura totalmente a carico dell’ente provinciale. E’ infatti previsto che i rifiuti possano essere conferiti all’interno di cassoni appunto presenti nei Ccr che saranno poi trasportati nei vari centri di recupero o di smaltimento con spese completamente a carico del Libero consorzio. Tutto questo attiva un meccanismo virtuoso che contribuirà a preservare il nostro territorio dalla presenza di possibili microdiscariche”.