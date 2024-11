“Le continue risse che si verificano nel centro di Vittoria ci rammaricano profondamente perché mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e dei commercianti”. E’ quanto afferma il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a nome dell’intero direttivo cittadino. “Ringraziamo le forze dell’ordine – aggiunge Lenzo – per il loro tempestivo intervento che ha evitato conseguenze ancora più gravi durante gli scontri dell’altra sera, ultima rissa in ordine di tempo registrata. L’episodio, a quanto pare, avrebbe coinvolto una cinquantina di persone. Ma saranno, appunto, le forze dell’ordine a farci sapere di più a tal proposito. Tuttavia, è essenziale che quanto accaduto diventi l’occasione per riflettere e agire concretamente. In più di un’occasione siamo intervenuti sul problema dell’ordine pubblico perché riteniamo che legalità e sicurezza rappresentino delle condizioni necessarie in uno stato di diritto per l’affermazione della stessa imprenditorialità. Come Confcommercio, chiederemo di avviare confronti concreti con l’amministrazione comunale per individuare insieme soluzioni che possano non solo garantire maggiore sicurezza, ma anche valorizzare i luoghi simbolo della nostra città, rendendoli più vivibili e attrattivi per tutti. Solo attraverso una collaborazione costruttiva possiamo proteggere e far crescere il cuore della nostra comunità”.