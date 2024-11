La destinazione unica Enjoy Barocco ha suscitato grande interesse tra i buyer presenti al World Travel Market (Wtm) di Londra, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama turistico internazionale. L’entusiasmo riscontrato si fonda sull’offerta turistica autentica e distintiva dei comuni del GAL Terra Barocca – Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina – che abbraccia il patrimonio Unesco dei monumenti barocchi, le eccellenze enogastronomiche e le bellezze naturali, creando una proposta di turismo culturale e sostenibile.

La partecipazione al WTM rappresenta una tappa strategica di un articolato piano promozionale volto a posizionare Enjoy Barocco tra le destinazioni preferite dai viaggiatori alla ricerca di autenticità, esperienze culturali profonde e destinazioni che rispettano i principi della sostenibilità.

A rappresentare la Dmo Enjoy Barocco durante l’evento erano presenti il destination manager Christian del Bono e Simone Tumino. Entrambi hanno preso parte attivamente alla conferenza stampa dell’Assessore al Turismo della Regione Siciliana, on. Elvira Amata, che ha ribadito il proprio impegno nel promuovere sinergie tra le Dmo siciliane, a favore della valorizzazione turistica dell’isola.

Tra i progetti futuri in programma figurano gli educational tour dedicati a tour operator e influencer, collaborazioni con gli operatori locali attraverso seminari e momenti formativi, lo sviluppo di una piattaforma web e di un’app mobile che sfrutteranno l’intelligenza artificiale per migliorare e personalizzare l’esperienza turistica. Inoltre, verrà istituito un osservatorio turistico per monitorare i flussi e le tendenze del mercato, offrendo dati utili per ottimizzare l’offerta e pianificare interventi strategici di sviluppo.

“La calorosa accoglienza ricevuta al WTM conferma il grande potenziale di Enjoy Barocco come destinazione capace di distinguersi e offrire esperienze autentiche ed emozionanti – ha dichiarato Maria Monisteri, presidente del Gal Terra Barocca – Abbiamo presentato un’offerta che valorizza e tutela l’identità culturale e naturale dei nostri territori”. L’evento londinese è stato arricchito da momenti di degustazione che hanno permesso ai partecipanti di scoprire le delizie enogastronomiche del territorio, come il rinomato cioccolato di Modica IGP e le tradizionali favette, prodotti tipici della terra iblea.