Le più alte cariche istituzionali stamattina a Santa Croce dove si è svolto un momento dall’alto valore simbolico: la consegna della cittadinanza onoraria all’Appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, Angelo Nicoletti, che ha prestato servizio a Santa Croce dal 1999 allo scorso mese di gennaio: quasi un quarto di secolo in cui è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la città, un volto amico per i santacrocesi e un apprezzato tutore dell’ordine. Stamani, presso l’aula consiliare, hanno preso parte alla cerimonia il prefetto, Giuseppe Ranieri, il questore Vincenzo Trombadore ed i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Carmine Rosciano e Walter Mela. A fare gli onori di casa, il sindaco Peppe Dimartino, insieme a tutto il resto della Giunta, oltre al presidente del Consiglio comunale Luca Agnello e diversi consiglieri comunali. Un’aula gremita, che oltre a Nicoletti ed ai suoi familiari, ha visto la presenza di un folto numero di carabinieri, poliziotti e finanzieri. “Questo è un momento importante per Santa Croce e ringrazio vivamente le autorità che ci hanno fatto l’onore di intervenire – ha detto il primo cittadino – Su mia proposta – che ho sottoposto al consiglio comunale – ho inteso interpretare il sentimento comune dei santacrocesi nei confronti del carabiniere Angelo Nicoletti avanzando quindi la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria. Santa Croce Camerina è una comunità votata al lavoro, alla serenità, al rispetto delle regole e delle istituzioni: la presenza dei carabinieri rappresenta un presidio importante per tutti i cittadini in grado di creare rapporti di stima come quelli che celebriamo oggi. Ringrazio il consiglio comunale per aver votato all’unanimità la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria interpretando il sentimento di gratitudine della nostra comunità verso un uomo che ha rappresentato l’Arma dei Carabinieri con senso del dovere e abnegazione”.