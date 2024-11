Si chiude con un pari la sfida tra Modica Calcio e Sport Club Palazzolo in una montagna russa di emozioni con i padroni di casa che raggiungono il pareggio in due occasioni e provano un assedio finale che non trova il gol vittoria. Primo tempo che inizia con i rossoblu in avanti, Idoyaga prova a battere a rete da punizione ma centra l’esterno della rete con un buon tiro che non centra la traiettoria esatta. Solo due minuti più tardi si fa avanti la formazione ospite con Castrovilli che prova un tiro da buona posizione, pallone schiacciato male che finisce lontano dalla porta difesa da Pontet. Gara che vede il Modica in controllo ma poco preciso negli ultimi metri, al 20’ è Mollica ad entrare in area e ad essere travolto da Illustre ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 31’ ci prova anche Cacciola con uno schema da calcio d’angolo, il suo pallone è troppo angolato e finisce fuori. Due minuti più tardi arriva l’angolo decisivo per il Palazzolo, Rossi si perde Mustafaraj che si trova libero di battere a rete e portare avanti i suoi. Assedio rossoblu nei minuti successivi con Arquin e compagni che non riescono a trovare l’occasione giusta per ristabilire le parità. Nella ripresa subito Modica in avanti che al 2’ ci prova Idoyaga da fuori, pallone parato centralmente. È il preludio al gol, due minuti dopo grande azione a limite d’area che porta Arquin alla conclusione, una deviazione spiazza Martinez e porta al pareggio modicano. All’11 rischio per i rossoblu con Pitronaci che parte in contropiede, il suo tiro a tu per tu con Pontet colpisce il palo e finisce fuori. Al 19’ ancora una ripartenza ospite, Carra riceve un pallone in area, salta Rallo e la mette alle spalle del portiere di casa. Al 29’ scende in cattedra Arquin che entra in area, prova il tiro, Martinez respinge e trova Maimone pronto a pareggiare ancora i conti. L’assedio rossoblu non trova ancora l’occasione giusta, fino al 42’ quando Cacciola si inventa il tiro della domenica ma trova un miracoloso Martinez. Dopo diversi minuti di recupero finisce la partita. Modica che quindi si allinea alle prime della classe con la sconfitta del Milazzo e il punteggio del Vittoria che batte il Mazzarrone e chiude il terzetto di testa.: Pontet, Mollica, Rossi (5’ st Vitelli), Cacciola, Cappello (5’ st Mallia), Incatasciato (20’ st Aldair), Maimone, Palmisano (15’ st Rallo), Arquin, Idoyaga, Susino (1’ st Success).: La Licata, Mallia, Aldair, Messina, Success, Kondila, Triolo, Rallo, Vitelli.: Pasquale Ferrara.: Martinez, Illustre, Martiarena, Garofalo, Pratdessus, Acosta, Pitronaci (41’ st Coria), Ziccone (32’ st Petrolito), Carra (35’ st Novello), Castrovilli, Mustafaraj.: Maugeri, Coria, Leone, Novello, Petrolito, Amsler, Suarez, Tabacco, Menta.: Giuseppe Matarazzo.: 34’ pt Mustafaraj (P), 4’ st Arquin (M), 19’ st Carra (P), 29’ st Maimone (M): Carra, Castrovilli, Mustafaraj, Illustre (P) Palmisano, Cacciola (M)