Nel campionato di Promozione, Santa Croce sconfitto in casa (ha giocato all’ex Enal di Ragusa) dal Real Aci Bonaccorsi. Questo il tabellino:

SANTA CROCE – REAL ACI 0 -1

Marcatore: 16’st Isaia (R).

SANTA CROCE: Barbera, Cappello (26’st Aprile), Nei (32’st Barresi), Rotondo, Busacca A., Assenza (22’st Quintana), Migliore, Peri, Gomez (22’st Seydi), Bruccoleri, Parisi (13’st Cosentino). All.re Buncompagni

REAL ACI : Tabascio, Ohazuruike, Di Mauro (17’st Scorciapino), Maesano, Ferlito (22’st Sferrazzo), Mirabella, Romano, Abramo (36’st Marino), Cucuzza (42’st La Spina), Isaia (30’st Sanneh), Di Venuto. All.re Pensabene.

Arbitro Antoci di Palermo.

Note. Espulso Barresi (SC) per fallo di reazione al 35’st. Ammoniti: Quintana (SC); Di Mauro, Ferlito, Scorciapino, Sanneh e Sferrazzo (RA). Angoli 5-5. Rec 0’ e 7’.

Sconfitta immeritata per il Santa Croce che nel corso della gara ha avuto più occasioni da rete e che ha dovuto soccombere per gli esiti di un rigore prodotto da una ingenuità difensiva in area di Gomez. La squadra biancoazzurra ha prodotto più palle gol per tutti i novanta minuti, si è difesa bene con, forse, l’unico difetto di non essere stata capace di trasformare in rete le diverse occasioni da gol prodotte. Per quasi tutto il primo tempo è stato il Santa Croce a far segnare le maggiori azioni pericolose sotto porta mentre il Real Aci ha giocato di rimessa, difendendo bene e appoggiandosi al contropiede che non ha sortito grandi effetti. Già all’11 del primo tempo la squadra di Buoncopagni si rendeva pericolosa con Bruccoleri che da pochi passi dalla porta tirava a botta sicura ma il portiere respingeva d’istinto. Al 35’ tiro di Cappello ancora respinto dal portiere ospite. Al 37’ unica occasione della frazione per i gialloverdi ospiti con Isaia che di testa da corner inviava sopra la traversa. Al 40’ Bruccoleri tirava di poco alto da buona posizione e due minuti dopo ancora il centravanti biancoazzurro deviava sotto porta appena fuori.

Nella ripresa il Real Aci usciva dagli spogliatoi con un altro tono. Al 2’ Romano da buona posizione lisciava e la sua deviazione finita a lato. Dopo fasi alterne al 14’ Gomez ingenuamente atterrava in area Maesano e l’arbitro decretava il rigore trasformato da Isaia. Per il resto della frazione il Santa Croce attaccava e agiva sulle fasce con però poco costrutto. Al 47’ Busacca ribatteva sulla linea e evitava il 2-0 mentre al 50’ in area Quintana mancava di poco la realizzazione. La gara si finiva con la vittoria del Real Aci che sale in classifica mentre il Santa Croce sospende la scia di prestazioni positive allontanandosi leggermente dalla zona play off.