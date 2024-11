L’Avimecc Modica non tiene mentalmente, i biancoazzurri sconfitti in tre set a Lecce

Aurispa Link per la vita Lecce 3 – Avimecc Modica 0

Parziali: 25/22, 25/20, 25/13

Aurispa Link per la Vita Lecce: Mazzone 8, Fabroni 1, Ferrini 15, Penna 22, Omaggi, Deserio 5, Maletto 2, Cimmino, Cappio (L1), n.e: D’Alba, Colaci, Coppa, Iannaccone, Bleve (L2). All. Antonio Cavalera; Ass: Luca Bramato.

Avimecc Modica: Barretta, Raso 1, Capelli 10, Putini 1, Chillemi 12, Cipolloni Save, Buzzi 3, Matani 3, Padura Diaz 14, Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Arbitri: Nicola Traversa e Filippo Erman

Ancora una sconfitta per l’Avimecc Modica che cede in tre set sul campo dell’Aurispa Link per la Vita Lecce. Una sconfitta arrivata dopo aver lottato alla pari con i pugliesi nel parziale di apertura, ma dal secondo set in poi sono affiorati i soliti fantasmi e i biancoazzurri di coach Distefano sono usciti dal match lasciando campo libero alla formazione salentina che ha avuto in regia il nuovo acquisto Marco Fabroni che ha messo ordine nel gioco dei leccesi.

La sfida importante per entrambe le squadre, che annaspano in classifica è stata combattuta soltanto nel parziale di apertura, dove il sestetto modicano ha ribattuto colpo su colpo reagendo a un primo tentativo di fuga dei padroni di casa (8/4). Modica non si è abbattuto e ha piano piano ricucito lo strappo (16/15) facendo sentire sempre il fiato sul collo ai loro avversari. Nuovo tentativo di allungo dei leccesi (19/21)con i biancoazzurri che riescono a stare in scia. Sul 23/21, coach Distefano chiama il suo secondo discrezionale per spezzare il ritmo ai padroni di casa, ma un ace di Ferrini consegna il primo set a Lecce con il punteggio di 25/22 in 31′ di gioco.

Modica tenta l’immediata reazione e al cambio di campo prova a trovare la chiave di volta del match. La prima parte del secondo parziale è molto equilibrata (7/8), con Lecce che insegue fino a metà set (16/14) riuscendo a restare in scia di Capelli e compagni. Il break leccese (7 – 3) cambia l’inerzia della frazione (21/19) e mette in difficoltà i modicani che si arrendono 25/20 in 29′ di gioco con l’attacco in diagonale di Penna che indirizza l’esito del match.

L’Avimecc accusa il colpo e in pratica esce dal match. Lecce non si fa pregare e a inizio del terzo parziale piazza il primo allungo (8/4). Modica non c’è più con la testa. L’ultimo ad arrendersi è Stefano Chillemi che prova a scuotere i suoi compagni dal torpore, ma Lecce sente l’odore della vittoria e non sbaglia un colpo (16/10). Modica va completamente in bambola e sembra ormai con la testa nel lungo viaggio di ritorno. Lecce non fa sconti e allunga fino al 21/12 che è quasi una sentenza. Il mani fuori di Ferrini pone fine al match dopo 29′ di gioco e consegna al sestetto di Cavalera tre punti pesanti in classifica, mentre Modica deve rinviare ancora l’appuntamento con la prima vittoria della stagione e domenica al “PalaRizza” arriva la Rinascita Lagonegro.