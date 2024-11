Oltre cinquecento ingressi. Un altro successo straordinario. Una festa speciale. Tutti assieme per celebrare, con salsiccia, vino e frittelle, la serata di San Martino. Un momento sempre coinvolgente quello tenutosi sabato sera nel salone parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù dove gli organizzatori hanno saputo aggregare al meglio chi ha partecipato. E poi la musica e i balli con il maestro Lorenzo Cavallo e l’animazione a cura della Charlie Chaplin eventi a rendere questo appuntamento ancora più entusiasmante. E, come se non bastasse, la presenza del coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia che ha animato una serie di giochi in 500 lungo la via Sacro Cuore, di fronte alla chiesa parrocchiale, dando vita a un antipasto assolutamente godibile. Insomma, meglio di così non si poteva sperare. Lo dice lo stesso parroco, il sacerdote Marco Diara.“Avevamo avuto sentore, dalle telefonate ricevute per le prenotazioni – sottolinea – che sarebbe andata bene. Ma così abbiamo superato, e di molto, ogni più rosea previsione. Ringrazio i componenti del comitato e tutti coloro che si sono dati da fare sul fronte organizzativo. Ringrazio chi ha partecipato facendoci vivere momenti di unione che hanno contrassegnato in positivo un appuntamento ormai diventato fisso nella tradizione di questa parrocchia. Sono molto contento che sia passato il messaggio dello stare assieme all’insegna del rispetto e dell’attenzione nei confronti degli altri. Direi che è andato tutto bene e che la festa di San Martino rimarrà a lungo impressa nei nostri cuori, come succede, in pratica, ogni volta. Questo ci fornisce lo stimolo per organizzare altri momenti aggregativi durante l’anno coltivando lo stesso spirito dell’unione e dello stare assieme”.