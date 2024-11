E’ presto per parlare di sfida salvezza, ma ci somiglia molto. Domani al PalaPadua scendono in campo Virtus Ragusa e Pallacanestro Crema. Da una manciata di giorni il nuovo allenatore della Logiman è Giancarlo Sacco, protagonista di due stagioni in A2 con la Virtus (la ‘99-2000 e la 2000-01, chiuse entrambe con la salvezza). Con il tecnico pesarese in panchina, il record della squadra cremasca è di una sconfitta e una vittoria, giunta nell’ultima giornata di campionato contro la Bakery Piacenza dopo un digiuno che durava dal primo turno (era il 29 settembre). Per capire se c’è stata una inversione di tendenza, Sacco dovrà confermarsi a Ragusa, dove ritrova tanti amici e un’avversaria desiderosa di archiviare un momento difficile: la Virtus non vince da cinque turni (l’unica volta è successo poco meno di un mese fa: era un altro turno infrasettimanale contro Vicenza) ma soprattutto è reduce da una settimana di grandi e inaspettati cambiamenti, culminati con le dimissioni di coach Recupido. Contro la Logiman in panchina andranno Massimo Di Gregorio e Lia Valerio (nella foto Davide Vavoli). Giocare ogni tre giorni non agevola la condizione fisica dei giocatori – Vavoli nella trasferta di Fidenza ha giocato con un ginocchio mezzo infortunato – ma non c’è altro modo di affrontare questo campionato, se non stringendo i denti. La classifica è favorevole a Crema, che domenica si è sganciata dall’ultimo posto (riservato a Ragusa e Saronno). Nella Logiman, che ritrova il play Fazzioli e l’ala Wiltshere, il miglior giocatore a livello statistico è Riccardo Murri, per tanti anni alla Luiss Roma, che viaggia a 14 punti di media con il 94% ai liberi. Gli altri in doppia cifra sono il play Valesin e l’ala Nejc Zupan, il pezzo pregiato del mercato estivo, che lo scorso anno realizzava 16 punti a sera con il Tajfun Senjur, nella massima serie slovena. E’ un connazionale di Zan Kosic. La gara contro la Logiman è la quarta in pochi giorni per Ragusa, che domenica prossima sarà di nuovo in trasferta con San Vendemiano. Ma prima c’è una missione da compiere: togliersi di dosso la negatività e provare a fare risultato. Il match contro Crema si disputerà domani al PalaPadua, con la palla a due alle 21. Arbitri dell’incontro saranno Rubera di Bagheria e Licari di Marsala. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass.