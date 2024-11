Un malore improvviso, presumibilmente un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo sarebbe questa la causa della morte di un uomo di 56 anni, modicano, trovato senza vita questa mattina in un B&B di via Resistenza Partigiana a Modica dove alloggiava da qualche tempo. A trovare il corpo il titolare del B&B recatosi sul posto dopo l’allarme lanciato da un collega di lavoro che non riusciva a mettersi in contatto con il 56enne. Quando è stata aperta la porta della stanza, l’uomo giaceva senza vita. Sul posto una squadra della volante della polizia di Stato del commissariato di Modica insieme alla polizia scientifica per effettuare i rilievi e il medico legale di turno che ha stabilito che si è trattato di morte per cause naturali. La salma è già stata restituita ai familiari (foto QdR).