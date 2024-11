Un altro speciale momento musicale è in programma sabato 16 novembre nell’ambito del XXVIII festival organistico internazionale di Ibla “Città di Ragusa”. Alle 19, nella chiesa del Santissimo Ecce Homo, straordinario monumento dell’arte barocca che sorge nel centro storico cittadino, è in programma il concerto dell’organista Roman Perucki con la partecipazione di Maria Perucka al violino. Il duo arriva da Danzica, in Polonia, e tiene abitualmente concerti in tutta Europa oltre che in Giappone, Russia e Messico. Saranno eseguite musiche di Lemmens, Borowski, Paderewski e Kruczeck. Perucki è l’organista principale della cattedrale di Danzica Oliwa e il consigliere del presidente della città di Danzica per l’organo. E’ direttore generale della Baltic Philarmonic Orchestra, presidente della società Musica sacra e della società degli amici della cattedrale di Danzia Oliwa.

Fino a oggi ha animato più di 2500 concerti d’organo: recital da solista, concerti con accompagnamento di orchestra da camera e sinfoniche, solisti e concerti in duo, tra gli altri con la moglie, la violinista Maria Perucka. Ha pure suonato a Notre Dame a Parigi e nella cattedrale di Gent, al teatro Mariinski di San Pietroburgo e nelle più famose sale da concerto e chiese in tutto il mondo. “Ancora una volta – dice il direttore artistico del festival, Marco D’Avola – ospitiamo una figura di grande rilievo e che non ha bisogno di presentazioni in questo ambito. Un duo di sicuro spessore che ci aiuterà a innalzare il livello dell’offerta che stiamo proponendo al numeroso pubblico che ci viene a trovare”.