E’ una struttura che è stata concepita per accrescere il benessere non solo degli animali adibiti agli Interventi assistiti (Pet therapy), ma soprattutto delle persone che scelgono di praticare le attività proposte, siano esse di carattere ludico, didattiche, esperienziali o i laboratori naturalistici e di zooantropologia. Una delegazione di Anffas onlus Ragusa ha partecipato, nei giorni scorsi, all’inaugurazione della sede dell’Associazione promozione sociale con l’animale che ha sede nel capoluogo ibleo.“Un momento molto entusiasmante per i nostri ragazzi – sottolinea la direttrice Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – che, tra l’altro, non si sono presentati a mani vuote per l’occasione visto che hanno donato alcuni lavori che avevano realizzato durante l’attività portata avanti al centro. E’ stato un bel momento anche perché i nostri ragazzi si sono soffermati più volte ad accarezzare gli animali che erano presenti mettendo in luce quell’empatia che in maniera naturale si viene a creare con ciascuno di loro. Abbiamo augurato buon lavoro ai rappresentanti dell’Aps con l’animale, consapevoli che dovranno gestire situazioni non sempre facili. E però dalla loro parte c’è una equipe di prim’ordine che di certo li aiuterà a compiere le scelte che si riveleranno migliori. Questa struttura mancava nella nostra città. Un segnale importante anche sul fronte dell’inclusività”.