La Pvt Modica battuta in casa dalla Pantaleo Fasano. Finisce tre a zero per le ospiti. Le quali sono partite male ma, registrate poi le posizioni, hanno messo in riga le biancorosse. Una vittoria che, dall’altra parte, conferma la forza delle gialloblù alle prese con la quarta trasferta di fila, nella sesta giornata del campionato. La Pantaleo Fasano resta meritatamente in testa al girone D, continuando a lanciare segnali sulla forza di un gruppo costruito per vincere, sfruttando anche l’umiltà. Sul gommato del geodetico, le padrone di casa si vedono spezzare la lunga imbattibilità interna che durava da oltre un anno.

Partenza stentata, come si diceva, della Pantaleo Fasano che difetta in ricezione agevolando la fuga in avanti delle siciliane partite con il piglio giusto, approfittando anche di non pochi errori in battuta da parte delle viaggianti. Sotto i colpi della Pales, la Pvt Modica segna il 9-4 e bisogna attendere l’incisività di Botarelli e Martilotti per segnare il 17-17. Sui titoli di coda arriva il nuovo strappo in avanti delle siciliane che si portano sul 23-21 con Brioli protagonista, ma un mini break di 5-1 per le ospiti, sugli scudi proprio il capitano, permette il sorpasso decisivo per il primo set (23-25) assegnato alle gialloblù di coach Totero. Uno sprint finale che forse condiziona il resto della partita, con i valori tecnici in campo che via via diventano sempre più evidenti con la bilancia che penderà nettamente dalla parte della compagine fasanese.

Nel successivo parziale la Pantaleo Fasano registra bene la ricezione con la Vittorio che segna numeri di spicco, mentre a muro la premiata ditta Botarelli-Albano nasconde il campo alle sicule che si ritrovano ad inseguire con un ritardo di 4 punti sul 10-14. Ci prova la Pales a riequilibrare il gioco sul 14-14, complice l’apporto della Gasparroni, ma un lungo break delle gialloblù di 10-1 chiude il set (15-25) con sugli scudi Campana che in battuta infila 8 palle, aprendo il ciclo favorevole con un ace. La Pvt Modica non sembra reagire ed il terzo set è praticamente una passerella per la Pantaleo Fasano che mette la testa avanti con i soliti fendenti della Botarelli ed arriva subito il +5 per un 9-4 esterno che vede protagonista anche Albano. Il capitano conferma il braccio caldo ed il set e la partita sono serviti con una freddezza glaciale (13-25), con la complicità di una Mearini presente in ogni chiamata.