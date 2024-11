Un importante momento di crescita. Un’azione di approfondimento. Rivolta a tutti coloro che vogliono investire su “Sport e terzo settore”. E’ il tema dell’interessante convegno in due giornate promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa con il supporto dell’amministrazione comunale del capoluogo e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, oltre che con la collaborazione di FiscoCsen, che si svolgerà venerdì e sabato nella sala conferenze dell’assessorato Sviluppo economico del Comune capoluogo, in via onorevole Corrado Di Quattro. Sarà fatto “Il punto su: Iva, redditi, lavoro, registri ed adempimenti”. Relazioneranno Simone Boschi, commercialista in Firenze, accreditato FiscoCsen, consulente in Economia degli enti sportivi e del terzo settore; Francesco De Nardo, componente direzione nazionale Csen e coordinatore nazionale Fiscocsen, pubblicista. Interverranno l’assessore comunale allo Sport Simone Digrandi e il presidente dell’Odcec di Ragusa, Maurizio Attinelli. Si comincia venerdì alle 15 e sino alle 19,30. Si prosegue sabato alle 9,30 e sino alle 13. A moderare i lavori il presidente provinciale comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi (nella foto). “Anche stavolta, così come già accaduto in passato – spiega Cassisi – facendo sinergia con il Comune, siamo riusciti a proporre un evento di elevato spessore informativo e tecnico. Ci occuperemo di illustrare le novità sui decreti di riforma dello sport oltre che sul registro nazionale delle attività dilettantistiche. Parleremo di modifiche statutarie e di riconoscimento della personalità giuridica. Quindi occhi puntati sul nuovo concetto di lavoro sportivo oltre che, tema molto interessante e che, per questo, merita di essere approfondito, sulla pubblicità e sulle sponsorizzazioni dal punto di vista delle imprese. Ecco perché invitiamo i rappresentanti del mondo dello sport ma anche gli imprenditori di ogni tipologia a intervenire. Per rendersi conto di tutto quello che di positivo può accadere se si riesce a gestire questa materia nella maniera più corretta possibile”. L’evento è accreditato dall’Ordine dei dottori commercialisti ai fini della formazione professionale. Otto i crediti formativi previsti.