A seguito della realizzazione della nuova casa di Comunità ad Ispica, sono stati consegnati i locali che hanno consentito di spostare Guardia Medica e Servizio 118 da via Duca D’Aosta a via Amendola. Si tratta di una struttura rimodernata, con ampi spazi che era già di proprietà dell’Asp di Ragusa. La struttura ha una superficie di circa 160 mq e si trova in una posizione facilmente individuabile in quanto situata alle spalle della loro precedente ubicazione.

“La nuova distribuzione interna – commenta l’on.Ignazio Abbate (nella foto) – ha consentito ai servizi allocati di avere spazi più moderni, ampi e funzionali. Questa nuova sede è nata nell’ottica di una razionalizzazione dei servizi sul territorio, dedicando un unico complesso a due servizi essenziali quali la Guardia Medica e l’Ambulanza. La realizzazione della Casa di Comunità ed il conseguente spostamento dei servizi sono stati concretizzati grazie all’impegno sinergico in questi ultimi mesi tra la direzione strategica e l’ufficio tecnico dell’Asp di Ragusa, con la collaborazione decisiva del dottore Caruso, direttore del Distretto Sanitario di Modica e del referente Infermieristico della Postazione 118 di Ispica, l’infermiere Daniele Scapellato. Questi interventi rientrano nel più ampio piano di efficientamento e razionalizzazione dei servizi sanitari in tutta la provincia. Un percorso che abbiamo condiviso fin dall’inizio con la direzione strategica dell’Asp e che porteremo avanti fin quando gli standard della sanità iblea non siano in linea con quelli nazionali”.