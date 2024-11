Il 21 novembre si celebra in Italia la giornata nazionale degli alberi istituita dal Ministero dell’Ambiente. Il Lions Club Modica, presieduto da Giovanni Liberatore, ha organizzato la piantumazione di trenta alberi nei plessi dell’istituto comprensivo “Carlo Amore – Piano Gesù” tra Frigintini e le contrade Gianforma e Cannizzara. Si tratta di dieci carrubi, dieci ulivi e dieci roverelle che il Lions Club Modica ha donato alla scuola in collaborazione con la sezione di Ragusa l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste. Il primo albero di ulivo è stato messo a dimora nel giardino della sezione dell’infanzia di Gianforma dove i bambini hanno appeso all’albero delle foglie di carta in cui sono stati scritti dei pensieri sull’ambiente. “Il Lions Club Modica ha aderito alla giornata nazionale dell’albero – spiega Giovanni Liberatore – perché vogliamo prenderci cura del nostro pianeta partendo dai bambini che devono prendersi cura di ciascun albero che stiamo piantando, come ogni famiglia si deve prendere cura del proprio figlio”. “L’iniziativa si inserisce nell’ambito di attività didattiche per sottolineare l’importanza del patrimonio arboreo”, è stato il commento di Giulia D’Urso dirigente dell’istituto “Carlo Amore – Piano Gesù” che comprende nove plessi distribuiti da Frigintini a Modica Alta. La giornata dell’albero è un appuntamento nato per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto dai boschi e dalle foreste per il nostro ecosistema.