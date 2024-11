,

Non solo i sindaci all’incontro previsto per il 27 novembre con i vertici Sac. “Sarà un confronto aperto tra i vertici della società di gestione dell’aeroporto e tutti i rappresentanti cheistituzionalmente, rappresentano territori e associazioni datoriali e di categoria”. Ad annunciarlo, il sindaco Maria Rita Schembari (nella foto). “In previsione dell’incontro con la società di gestione dell’aeroporto di Comiso – spiega il primo cittadino casmeneo – ho invitato i rappresentanti istituzionali dei diversi territori che, come evidenziato più volte, costituiscono la catchment area dell’aeroporto Pio La Torre. Quindi, oltre a tutta la deputazione iblea e ai primi cittadini dei Comuni della provincia di Ragusa, ho esteso l’invito ai sindaci di Caltagirone, Niscemi, Gela, Licata e Agrigento. Inoltre – ancora il sindaco Schembari – al fine di raccogliere tutte le istanze provenienti dai diversi settori produttivi, di portare al tavolo tecnico le varie problematiche legate anche alla viabilità, sia dei viaggiatori che atterrano a Comiso, sia dei produttori che hanno dei tempi di percorrenza biblici su gommato, l’invito è stato esteso ai rappresentanti di categoria e datoriali, quali Cna, Confagricoltura, Confcommercio, Sicindustria, Confesercenti, Coldiretti, e alle rappresentanze sindacali della Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Come già detto chiaramente – conclude Maria Rita Schembari – i confronti si fanno tra istituzioni, seguendo un percorso unitario, condiviso, e che non sia in contrapposizione ma propositivo per arrivare a soluzioni che diano ricadute positive”.