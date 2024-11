Impegno lontano da casa per l’Avimecc Modica, che stamattina è partita alla volta di Campobasso, dove domani alle 18 al “PalaVazzieri” sarà ospite della Energytime. Gara da affrontare con la massima attenzione quella contro il sestetto molisano che con soli due punti, insieme alla Gaia Energy Napoli chiude la graduatoria del girone Blu del campionato di serie A3.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano, nel turno precedente hanno ottenuto la prima vittoria della stagione grazie a una prova convincente di tutto il gruppo. Ora bisogna dare continuità a risultati e prestazioni per iniziare a risalire in classifica.

“Finalmente siamo tornati alla vittoria che aspettavamo da inizio stagione – spiega Riccardo Capelli – e i tre punti conquistati con Lagonegro ci hanno dato entusiasmo e una boccata d’aria in classifica. Adesso andiamo a Campobasso consapevoli di quello che possiamo fare bene e naturalmente punteremo a portare a casa i tre punti. Ci aspettavamo forse una vittoria prima di quella con Lagonegro – continua – ma, è arrivata alla quinta giornata, ci prendiamo quello che abbiamo fatto di buono e ora cercheremo di mantenere questo passo sia in allenamento sia nelle partite. Ora – conclude Capelli – restiamo umili e continuiamo a lavorare ogni settimana e stare uniti per cercare di continuare a risalire in classifica”.

Contro Lagonegro, i “Galletti” sono riusciti a migliorare in diverse situazioni e dai numeri ottenuti e della prestazione il gruppo ne ha risentito in maniera positiva.

“Con Lagonegro – spiega lo scoutman dell’Avimecc Simone Di Lorenzo – siamo stati molto più bravi nella fase break e a muro siamo stati molto più efficaci di loro che a muro sono la squadra più forte dei due gironi e detengono ancora questo record. Siamo stati molti più combattivi e molto più presenti in campo. Siamo consapevoli che a Campobasso sarà una partita all’ultimo sangue perchè loro hanno necessità di far punti, ma – continua – vogliamo riconfermare l’ottima prestazione fatta con Lagonegro e dobbiamo andare a Campobasso con la stessa intensità se non ancora con qualcosa in più per andare a strappare tre punti in un campo tutt’altro che facile. Dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza di dover esprimere la nostra migliore pallavolo – conclude Simone Di Lorenzo -e di certo torneremo da Campobasso con dei punti per noi molto importanti”.

Domani al “PalaVazzieri”, Energytime Campobasso – Avimecc Modica sarà diretta da Davide Morgillo e da Rosario Vecchione.