Un’intensa due giorni di presenza e partecipazione collettiva tra insegnanti e alunni per la “Giornata mondiale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”, in occasione del trentacinquesimo anniversario dall’approvazione della convenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione tra l’istituto comprensivo “R. Poidomani” con la dirigente Veronica Veneziano e il Kiwanis club di Modica con la presidente Mariale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”, il trentacinquesimo anniversario dall’approvazione della convenzione. L’iniziativa, promossa in collaborazione tra l’istituto comprensivo “R. Poidomani” con la dirigente Veronica Veneziano e il Kiwanis club di Modica con la presidente Maria Zingale, ha avuto un grande impatto sui giovanissimi studenti che hanno potuto, anche grazie al grande lavoro di laboratorio, conoscere, approfondire, a cento anni dalla prima dichiarazione dei diritti del fanciullo, quelli che sono i propri diritti. Una raccolta di 54 articoli che indicano tra gli altri il diritto al nome, alla famiglia, all’istruzione, al gioco, alla salute. Mercoledì scorso nel plesso di scuola Primaria “Denaro Papa”, dopo gli interventi di rito della presidente del Club, Maria Zingale, della dirigente scolastica Veronica Veneziano, è stato il prof. Piergiorgio Barone, che ha tenuto un’ampia e articolata relazione, tutta rivolta al riconoscimento dei diritti sottolineandone quelli più importanti, sottolineando l’importanza di un tempo per lo svago da poter dedicare alla lettura e alla creatività. Per tale motivo ha donato alla scuola dei libri per creare biblioteche di classe. Gli alunni delle quarte e quinte elementari marciando hanno fatto il loro ingresso nella sala sulle note della canzone “La marcia dei diritti “. Poi le letture animate delle classi V A e B di due storie tratte dal libro “La leggerezza delle nuvole” riguardanti due diritti che gli alunni hanno scelto tra i tanti proposti, cioè il diritto di essere ascoltati e il diritto di sognare. I laboratori sono stati curati dalle docenti Maria Giovanna Di Majo, Carmela Migliore e Laura Scarso.Giovedì 21 novembre nel plesso di scuola Secondaria di Primo Grado “G. Falcone” gli alunni delle terze medie dopo i saluti di rito (presenti il Luogotenente Governatore della Div.3 Sicilia sud-est Antonello Forestiere che ha portato i saluti del Governatore del Distretto Italia San Marino Stefano Farese, il LTG Div. 3 Sicilia Sud-Est Eletto Antonio Davi e Samuel Macaluso Presidente del Kiwanis Key-Club di Modica e la presidente del Kiwanis club di Modica, Maria Zingale nonché la dirigente Veronica Veneziano) si è trattato il tema legato ai cento anni della Convenzione dei diritti universali dell’infanzia e dell’adolescenza. L’interessante storia è stata illustrata in video conferenza, da Alessandro Mauceri – Chair Osservatorio Diritti Infanzia KDISM -, il quale ha denunciato il fatto che nonostante 196 paesi abbiano sottoscritto la convenzione non tutti la rispettano e anzi la violano ripetutamente sino a consentire condizioni di schiavismo dei fanciulli. Per il Kiwanis club di Modica si è trattato di un’iniziativa doverosa che ha avuto un grande impatto sui giovanissimi studenti che hanno potuto conoscere di più e meglio quello che è un loro diritto alla cittadinanza che si fonda su diritti inviolabili e che tutti devono rispettare.