Via libera al progetto di demolizione parziale dell’ex albergo La Pineta a Chiaramonte Gulfi, una delle azioni messe in campo grazie alla rimodulazione dell’avanzo di amministrazione. “Prende finalmente forma il risanamento dell’ecomostro all’interno della Pineta di Chiaramonte Gulfi, tappa importantissima del processo di riqualificazione dell’area per restituire la bellezza dei luoghi alla fruizione dei cittadini ed all’utilizzo in maniera adeguata degli studenti che frequenteranno la struttura che verrà riqualificata secondo i principi dell’architettura sostenibile”, dichiara la commissaria straordinaria Patrizia Valenti. La conferenza dei servizi ha rilasciato tutti i pareri necessari, si procede spediti per la definizione del progetto esecutivo con l’obiettivo di avviare il cantiere entro la fine dell’anno. Presenti al tavolo, coordinato dal direttore generale del Lcc di Ragusa Nitto Rosso, i rappresentanti del Comune di Chiaramonte, Soprintendenza, Genio civile, Asp, Ispettorato dipartimentale delle Foreste e dipartimento regionale delle Foreste oltre ai tecnici provinciali. Sono due le fasi previste per l’intervento di riqualificazione e recupero funzionale dell’ex albergo che sarà destinato ad usi scolastici. La prima fase riguarderà appunti i lavori di demolizione dei quattro piani fuori terra e di definizione dei volumi propedeutici alla seconda fase, quella della ricostruzione. Verranno realizzate due aule speciali per cucine e laboratori per l’Istituto Alberghiero, oltre all’aula per attività collettive per riunioni e conferenze.