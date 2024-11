Chiusa la settimana di allenamenti per il Modica Calcio, la formazione rossoblu è al lavoro per preparare la gara casalinga contro la Leonfortese, i ragazzi di Pasquale Ferrara sono pronti a tornare in campo per far dimenticare gli ultimi istanti della gara contro il Milazzo. Questa mattina prevista la rifinitura in attesa dei convocati. Buona preparazione per il gruppo che ha lavorato in campo e in palestra, con Francofonte impegnato in un programma differenziato e Palmisano non al meglio e sicuro assente per la sfida di domani al Vincenzo Barone. Hanno lavorato in gruppo, ma saranno comunque assenti, gli squalificati Incatasciato e Maimone, il primo salterà questo turno mentre il secondo deve scontare quattro giornate inflitte dal Giudice Sportivo dopo la gara contro il Milazzo.