Martedì 26 novembre a Ragusa sarà presentato il libro La cospirazione del bene, di Luca Casarini e Gianfranco Bettin. Un racconto che attraversa la tragedia del Mar Mediterraneo divenuto un cimitero sommerso per le migliaia di vite annegate durante la navigazione verso l’Europa. Dove da anni la politica specula sulla cosiddetta “emergenza immigrazione” mettendo in discussione l’antica legge del mare che stabilisce il dovere assoluto di salvare le vite di fronte ad una situazione di pericolo durante la navigazione, oggi messa in discussione da leggi interne che criminalizzano le operazioni umanitarie di salvataggio.

Nel libro Casarini e Bettin raccontano come nasce Mediterranea Saving Humans, l’unica Ong della flotta civile che opera nel Mediterraneo a battere bandiera italiana. E’ la storia di un gruppo di attivisti e di una rete di sostenitori che con la militanza e la solidarietà acquistano una nave, la Mare Jonio. Dal 2018 la Mare Jonio ha salvato centinaia di persone, quando erano già in balìa delle onde o sul punto di cadere o di tornare in mano agli aguzzini che le avrebbero riportate in Libia, nei lager, a subire violenze, stupri, torture, schiavitù. In questo lavoro di monitoraggio e soccorso, Mediterranea ha incontrato molte realtà affini, associazioni, movimenti e sindacati e, in particolare, la Chiesa di Francesco, schierata a tutela dei diritti dei migranti. Nel libro La cospirazione del bene edito da Feltrinelli, c’è un testo scritto da Papa Francesco e il ricavato delle vendite servirà a, sostenere economicamente la missione di Mediterranea Saving Humans.

Luca Casarini e l’equipaggio di Mediterranea (Mare Jonio) saranno a Ragusa anche il 27 novembre al Tribunale dove avrà luogo un’altra udienza preliminare del processo che vede imputati attiviste e attivisti di Mediterranea Saving Humans per l’attività di soccorso in mare nel Mediterraneo. La presentazione del libro si terrà al Bam – Parco Giovanni Paolo II a Ragusa martedì 26 novembre ore 18:30 alla presenza di Luca Casarini autore e la partecipazione di Peppe Scifo (Cgil) e Giuseppe Cannella (psichiatra e attivista), modera Stefania Pagliazzo di Mediterranea Saving Humans.