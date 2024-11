Sergio Cassisi è stato riconfermato alla presidenza del comitato provinciale Csen Ragusa. L’elezione al termine del congresso ordinario elettivo che si è tenuto sabato mattina nella sala conferenze dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune capoluogo, ubicata nel centro direzionale della zona artigianale di contrada Mugno. Dopo la relazione in qualità di presidente provinciale uscente, in cui sono stati illustrati i passi in avanti compiuti negli ultimi anni del mandato, Cassisi è stato eletto all’unanimità dai partecipanti al congresso. Assieme a lui anche i componenti del comitato provinciale: si tratta di Anna Guastella, Gianni Dicaro, Giuseppe Stracquadanio e Cinzia Cassisi. Eletti anche i due delegati effettivi per la partecipazione ai congressi regionali e nazionali: si tratta di Antonella Nifosì e Rita Gurrieri. Inoltre, Sonia Mallia è stata eletta revisore dei conti provinciale. Il consiglio direttivo si è riunito subito dopo e ha eletto vicepresidente provinciale Cinzia Cassisi e segretario Giuseppe Stracquadanio. Erano presenti e sono state rappresentate, su 204 società aventi diritto al voto, 96 società (nella foto sotto da sinistra Nifosì, Guastella, Gurrieri, Sergio Cassisi, Dicaro, Cinzia Cassisi, Stracquadanio).

“Ringrazio tutti i partecipanti al congresso ordinario per avere sostenuto il mio nuovo mandato – afferma il riconfermato presidente Cassisi – ci sono numerose sfide da sostenere per il futuro, alla luce dei cambiamenti che l’associazionismo sportivo è chiamato ad affrontare, e sono convinto che con una compattezza del genere, così come è stato testimoniato durante l’appuntamento di sabato, riusciremo di certo a viverle nella maniera più corretta. Il numero delle associazioni affiliate, oltre duecento in provincia di Ragusa, testimonia la cura e l’attenzione che siamo in grado di profondere nella nostra attività. Siamo già pronti a fare sempre meglio per garantire le altre Asd e le Ssd che intendono essere partecipi del nostro universo associativo”.