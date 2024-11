Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una grande partecipazione ha animato le strade della città con il corteo organizzato dalla Casa delle Donne. Tante ragazze, ragazzi e persone di tutte le età hanno marciato insieme per dire un deciso “No” alla violenza di genere, portando avanti un messaggio di solidarietà, resistenza e speranza. Il corteo ha preso vita grazie all’impegno e all’organizzazione della Casa delle Donne, che da anni promuove attività di sensibilizzazione e lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne. Quest’anno, come in passato, l’iniziativa ha visto un’ottima risposta straordinaria da parte della comunità, con una presenza trasversale che ha coinvolto non solo donne, ma anche uomini, giovani e adulti, tutti uniti nella stessa causa. La manifestazione è stata un’occasione per riaffermare la necessità di un cambiamento culturale profondo che metta al centro il rispetto per ogni individuo, la parità di genere e la condanna senza compromessi della violenza fisica, psicologica ed economica che ancora troppe donne sono costrette a subire. Oltre agli slogan che hanno riecheggiato lungo il percorso, le persone presenti hanno portato striscioni, cartelli e simboli, tutti chiari nel richiamo alla lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione sulle donne.