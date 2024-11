Massiccia adesione all’avviso regionale per interventi di contrasto alla siccità, emanato dal commissario delegato all’emergenza idrica per l’agricoltura, Dario Cartabellotta. Sono 3.045 le istanze presentate per ottenere i contributi a fondo perduto: 3.011 domande sono state inviate da singoli agricoltori, 20 da imprese in forma associata e 14 dai Comuni.

Tra gli interventi per la provincia di Ragusa, quelli connessi ai sistemi di captazione e distribuzione delle acque irrigue e nello specifico un impianto di rilancio delle acque irrigue fornite dal Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa e l’automazione dell’impianto di distribuzione attraverso la fornitura e posa in opera di 2 elettropompe, 2 collettori, elettrovalvola e quadro elettrico per un importo richiedibile di 31mila euro, ma anche a favore di molte aziende private.

I finanziamenti serviranno per realizzare interventi di captazione, raccolta e stoccaggio delle acque a uso agricolo e zootecnico; per la costruzione di nuove vasche e di serbatoi per la raccolta di acqua; per la realizzazione di nuovi pozzi o per il miglioramento di quelli esistenti. Ammessi al finanziamento anche i nuovi impianti di mini-desalinizzazione.