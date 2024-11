Passalacqua Ragusa pronta ad affrontare la trasferta; dove sabato, alle 20.00 per il nono turno del campionato femminile di basket di serie A2 LBF Techfind, affronterà la Martina Treviso. L’incontro previsto al Palapascale di Treviso sarà arbitrato dai signori Stefano Gallo e Helmi Tognazzo di Padova

“Sarà una trasferta complessa – commenta l’head coach della Passalacqua Ragusa, Mara Buzzanca – , contro una squadra strutturata e che ha in Peresson uno dei suoi punti di forza, una giocatrice pericolosa, gran tiratrice da tre. Sarà una trasferta complicata tanto quanto lo sono tutte le partite. Certo è che non bisogna mai sottovalutare nessuno, ed è un pensiero che condivido sempre con le mie giocatrici. Faremo la nostra partita, abbiamo ricaricato le pile, sono molto fiduciosa e sono contenta del percorso che stiamo facendo”.

Più ci si inoltra nel campionato e più le formazioni si conoscono. “Domenica scorsa abbiamo giocato contro la prima in classifica, una squadra costruita per vincere il campionato – dice Buzzanca -. Chiaramente più il campionato prosegue, più le squadre sono in grado di prendere le misure adeguate su qualità e caratteristiche delle avversarie. Le partite possono prendere pieghe diverse rispetto alle aspettative”.

In casa Ragusa, Marika Labanca, supportata dallo staff medico e tecnico, sta riprendendo i ritmi di allenamento dopo la caduta che le ha procurato, qualche settimana fa, un edema in fase di completo riassorbimento. Intanto, tra le migliori atlete dell’ultimo turno di campionato nella classifica settimanale di LBF per le aquile iblee, c’è Gabri Narviciute con 14 rimbalzi. Resta in vetta per realizzazioni Amaiquen Siciliano.