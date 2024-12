L’Avimecc Modica non si ferma più, i “galletti” vincono in rimonta a Sabaudia e ottengono il terzo successo di fila25/21, 23/25, 21/25, 19/25: Tomassini 5, Menichini 1, Ruiz 15, Onwuelo 27, Nicola Mazzon 1, De Vito 1, Riccardo Mazzon 15, Catinelli, Stamegna (L1), n.e.: Abagnale (L2), Rondoni, Serangeli. All: Aniello Mosca; Ass: Gabriele Canari: Barretta 7, Raso 1, Capelli 1, Putini 2, Chillemi 7, Cipolloni Save, Buzzi 9, Matani 6, Padura Diaz 33, Nastasi (L1), n.e.: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel BenassiAlberto Mancuso e Simone Magnino– Terzo successo consecutivo per l’che passa anche aldi. I” ditrascinati da un incontenibilea referto) dopo aver ceduto il set d’apertura, hanno avuto una reazione da grande squadra e s’impongono in quattro set sullain poco meno di due ore di gioco. Dopo un inizio gara in equilibrio, la svolta della prima frazione di gioco arriva sul, quando i padroni di casa sostenuti dalla buona vena dipiazzano un break diche scava il solco decisivo del parziale (prova a reagire, manon molla di un centimetro e alla fine chiude il parzialeine si porta avanti nei set.accusa il colpo e al cambio campo fatica a tenere il ritmo diche si porta subito avanti di 4 (8/4). La situazione sembra precipitare a metà set quandoe compagni devono recuperare 6 punti (16/9), masi carica sulle spalle la squadra e dall’alto della sua esperienza riesce a “incutere timore” agli avversari e a ridare entusiasmo ai suoi compagni di squadra. Il break di 5 – 9 dei biancoazzurri traccia la strada per ricucire lo strappo e mandare in bambola la difesa di casa (21/18) che non riesce più a contenere le conclusioni dell’italo cubano che benostenuto dai compagni di squadra, mette a terra palloni in serie. La rimonta modicana si completa al fotofinish con il punto deldopodi lotta, che vale il pareggio dei set. L’apertura del terzo set è in equilibrio conche mette il muso avanti (7/8).non riesce a tenere il ritmo dei modicani e va nuovamente in difficoltà (11/16). I biancoazzurri dellaresistono al tentativo di rimonta del sestetto die alla fine mettono la “freccia” aggiudicandosi la frazione ancora incon il punteggio. Modica sente il profumo inebriante del terzo successo consecutivo (il secondo lontano dal) e parte forte anche nel quarto parziale (6/8).fatica a restare in scia dei biancoazzurri che a metà frazione raddoppiano il vantaggio (12/16) e fiaccano la voglia di recupero dei padroni di casa che cedono piano piano (17/21) fino ad arrendersi definitivamente incon il parziale di 19/25 che vale per latre punti e il sesto posto in classifica.