“Una grande prova di squadra, sono molto contenta, tutte le ragazze hanno dato il loro contributo; abbiamo affrontato una settimana impegnativa ma il risultato è quello che mi aspettavo. Abbiamo avuto una piccola defaillance nel terzo quarto ma nessuna ha mai mollato, abbiamo speso molta energia giocando con grande intensità sia in attacco sia in difesa e alla fine è stata tutta la squadra a vincere, compatta” dice a caldo coach Mara Buzzanca . La Passalacqua Virtus Eirene Ragusa ha espugnato il campo del Martina Treviso nel nono turno del campionato di serie A2 femminile LBF Techfind. Il finale, 62 a 69 racconta di un match che Ragusa ha dominato per i primi due quarti con il gioco “da Ragusa”, veloce in transizione, solida in difesa e precisa al tiro da fuori. Il match inizia con un quintetto insolito; coach Buzzanca mescola le carte e schiera Consolini, Mazza, Tomasoni, Siciliano e Narviciute; dall’altra parte coach Matassini risponde con Vespignani, Peresson, Da Pozzo, Aijanen e Aghilarre. Il primo canestro è per la Passalacqua con una bomba di Siciliano; saranno ancora la play argentina da 2 e Ramona Tomasoni, con la sua prima bomba, a incrementare con un parzialino di 5 a 0 il vantaggio, che porta Ragusa a metà del primo tempino sul 10 a 4. Treviso è in partita, Aijanen cerca di rintuzzare ma rispondono ancora dall’arco grande le aquile di Ragusa, con Mazza e ancora Tomasoni. Ragusa è a + 10 a 3’15” dalla prima sirena per un tempo che si chiuderà sul 14 a 20 per la Passalacqua. Il match è più che vivo; quattro punti di Narviciute dopo la prima segnatura di Da Pozzo tengono Ragusa a +8 ma l’ingresso di Egwoh per Treviso, scompiglia un po’la difesa della Passalacqua sotto canestro. Il risultato è che Treviso riesce a recuperare lo svantaggio e a portarsi sotto, fino al -3, 26 a 29 quando mancano 4 minuti al riposo grande. Buzzanca chiama time out; al rientro due bombe consecutive di Kozakova portano Ragusa al massimo vantaggio, +11. Si va al riposo con Ragusa che conduce per 29 a 39. Il terzo quarto è un po’più problematico. Anche Treviso difende forte e seppur limitata nelle conclusioni da fuori trova la via del canestro nel pitturato. 13 a 6 nei primi cinque minuti del terzo quarto, a segno per Ragusa solo Siciliano e Tomasoni, entrambe dall’arco grande. Treviso punto su punto, arriva a -1 con capitana Consolini che ne mette cinque in meno di un minuto. Ultimo quarto con le padrone di casa in vantaggio ma dopo tre minuti di gioco e Siciliano e Consolini riportano Ragusa a +1. Il time out di coach Matassini cerca di interrompere il ritmo e di rimettere a fuoco le sue atlete . Ma il quintetto con il quale coach Buzzanca aveva aperto il match gestisce con maturità; Mazza, Tomasoni ancora da 3, e quattro punti di Narviciute, i primi due con un delizioso assist di Consolini che sigla il +7 con due liberi a 2’20” dalla sirena danno l’impressione che la partita sia ormai conclusa. Ragusa avrebbe la possibilità dell’ultimo attacco ma decide di non giocarlo. Il punteggio finale è 62 a 69. Nella prova di squadra, grande lavoro di Federica Mazza che ha dato ordine alla manovra di Ragusa (alla fine otterrà anche la migliore valutazione del match, 17) e Ramona Tomasoni, top scorer della partita con un 71 per cento da 3 (5/7).Vespignani9,Peresson 13, Stawicka 8, Da Pozzo 5, Aijanen 17, Valese ne, Aghilarre, Chukwu 2, Egwoh 6, Carraro 2. All. Matassini: Consolini 11 (3/5, 1/5, 2/2 tl, 5 rimbalzi, 3 assist ), Mazza 7 (2/6, 1/2, 9 rimbalzi e 1 assist) Tomasoni 17 (1/5, 5/7 e 3 rimbalzi), Siciliano 16 (4/6, 2/5, 2/2 tl), Kozakova 6 (2/2 da 3), Narviciute 10 (4/8, 0/1, 2/3 tl e 9 rimbalzi) , Pelka , Salice 2, Olodo, Labanca ne. All. Buzzanca14-20; 29-39 (15-11); 51-50 (22-11); 62-69 (11-19)Tiri da due: Treviso 24/39 (61%), Ragusa 15/37 (40%); Tiri da tre: Treviso 2/18 (11%), Ragusa 11/24 (45%); Tiri liberi: Treviso 8/16 (50%), Ragusa 6/9 (66%); Rimbalzi: Treviso 33, Ragusa 40: Palle perse, Treviso 17, Ragusa 15; Palle recuperate Treviso 9, Ragusa 5; Assist, Treviso 5, Ragusa 5. Uscita per 5 falli: Stawicka (Tv)