“Se qualcuno pensa di farla franca, si sbaglia di brutto. Le telecamere e-Killer, posizionate di volta in volta in diverse zone critiche della città e delle contrade, stanno dando il loro frutto”. A dirlo è l’assessore comunale all’Ecologia, Giuseppe Alfano.

“Si tratta di una battaglia tanto, troppo tosta – devo ammettere- perché si posiziona una delle telecamere in un luogo X e la spazzatura la si lancia possibilmente in un luogo Y – continua Alfano – Ed è impensabile posizionare contemporaneamente telecamere in ogni angolo di città. Ma non per questo possiamo arrenderci. Ho fatto una promessa alla città: il mio massimo impegno su questo tema! E questa promessa sto cercando con tutto me stesso di mantenerla, grazie alla collaborazione degli uffici competenti, all’amministrazione tutta, alla Polizia Locale e al collega assessore Dante Di Trapani. Nello specifico, grazie a queste importantissime telecamere, i soggetti rei saranno sanzionati e denunciati per il reato consumato. Un provvedimento tanto duro quanto necessario E non si indietreggia di un millimetro. Gli incivili vanno puniti. Punto”.