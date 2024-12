Settimana amara per le formazioni giovanili della Volley Modica. La formazione under 15, all’esordio nel campionato territoriale di competenza, infatti, pur non sfigurando si è arresa in tre set nel derby con i “cugini” del Gabbiano Pozzallo.

La squadra modicana, che è stata costruita in poche settimane, nonostante l’inesperienza di tanti atleti, molti dei quali alla loro prima volta in un campionato territoriale sono riusciti a onorare l’impegno, consapevoli di dover lavorare tanto con Francesca Giucastro che sta facendo un lavoro incredibile che ha evidenziato tantissimo la crescita di un gruppo che per fare esperienza deve passare da sconfitte che serviranno in futuro da insegnamento.

L’atmosfera di una società che è una famiglia è stata molto significativa. Nella tribuna del “Geodetico”, infatti, i ragazzi delle formazioni under 19 e under 17 si sono prodigati per far sentire la loro vicinanza ai loro compagni di “scuderia” più piccoli che alla fine è stata certificata con la foto di gruppo.

Stasera, invece, sarà la volta della formazione under 19, che alle 20 sempre al “Geodetico” proverà a “vendicare” la sconfitta del gruppo dei più piccoli nella nuova sfida con i parigrado della città marinara.

Notevoli segnali di crescita, si sono visti anche dalla formazione di serie C (un mix di under 19 e under 17), che domenica pomeriggio hanno lottato per lunghi tratti alla pari sul campo della Giavì Pedara, ma alla fine si sono arresi in tre set alla compagine etnea.