Il mercato di dicembre porta in dote a Modica un regalo importantissimo: dal Marsala arriva la schiacciatrice Beatrice Meniconi (nella foto). In realtà per la giocatrice umbra è un ritorno visto che fino allo scorso mese di maggio festeggiava il doppio salto di categoria in maglia Pvt. Meniconi è stata una delle maggiori protagoniste delle due promozioni dalla C alla B1 che hanno riportato la società modicana in terza serie nazionale. Oggi ritorna per contribuire al mantenimento della categoria dopo una breve parentesi a Marsala.

“Vengo con stimoli altissimi – dichiara Beatrice Meniconi – già da sabato voglio dare tutto per questa maglia che sta diventando una seconda pelle per me. A cominciare da sabato quando incontreremo una squadra tostissima contro la quale ho già avuto modo di giocare quest’anno. Certamente non partiamo con i favori del pronostico ma sicuramente non partiamo già battute”. Meniconi non indosserà il suo tradizionale N.2 e il motivo ce lo svela lei stessa: “Quest’anno il numero 2 è in ottime mani, ovvero in quelle della mia amica Doriana Lo Iacono. Per cui ho optato per un doppio 2, quindi indosserò la maglia numero 22”.