La palestra dell’istituto Antonino Amore di Pozzallo ha ospitato, con grande successo, un evento formativo dedicato esclusivamente alle donne: il corso di difesa personale e uso dello spray al peperoncino. L’iniziativa, promossa dall’Asd Tiger Fighter, interamente gratuita, tenutasi sotto l’egida del comitato provinciale Csen Ragusa, ha rappresentato un momento significativo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, evidenziando l’importanza di strumenti pratici e consapevolezza per la sicurezza personale. “L’obiettivo principale – chiariscono dall’Asd diretta dal maestro Salvatore Roccasalvo – è stato quello di fornire alle partecipanti nozioni teoriche e pratiche sulla difesa personale, insieme all’utilizzo corretto dello spray al peperoncino, uno strumento utile per la sicurezza personale, purché utilizzato con responsabilità. Il corso ha mirato a sensibilizzare e rafforzare il senso di sicurezza delle donne, mettendo in evidenza l’importanza di gesti semplici ma efficaci per la propria protezione”. L’evento ha registrato un’adesione straordinaria, con 30 partecipanti, numero massimo consentito, che hanno preso parte con entusiasmo e serietà all’appuntamento. Le attività si sono svolte in un clima di grande partecipazione e interesse, dimostrando quanto questo tema sia sentito nella comunità cittadina. Tra i momenti più significativi, l’intervento del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e degli assessori comunali che, con la loro presenza, hanno testimoniato l’importanza di iniziative come questa per il territorio. Inoltre, l’evento ha avuto il prezioso supporto del Csen, rappresentato dal presidente provinciale Sergio Cassisi, che ha sostenuto e incoraggiato la realizzazione dell’iniziativa. “Il successo di questo appuntamento – chiariscono dall’Asd Tiger Fighter – dimostra quanto sia importante continuare a promuovere eventi di sensibilizzazione e formazione dedicati alla sicurezza personale delle donne. Speriamo di poter replicare in futuro questo tipo di attività, ampliandone il raggio d’azione e coinvolgendo sempre più persone. La sicurezza delle donne è una priorità che merita il nostro impegno quotidiano”.