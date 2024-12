Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura mantengono alta l’attenzione per gli “utenti della strada”; infatti, durante questa attività di controllo del territorio i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente di una autovettura. Il conducente, alla vista degli Agenti, si è dimostrato subito nervoso per il controllo ed infatti la verifica delle generalità nelle banche dati nazionali poneva in evidenza che lo stesso non era in possesso della sua patente in quanto revocata da più di un anno e mezzo.

Non solo la gravità del gesto compiuta dal 33enne, ma si appurava inoltre che era recidivo per aver già guidato nelle medesime modalità nel 2023. Alla luce di quanto rilevato dagli Operatori della Squadra Volante il “ragusano” è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per guida senza patente in quanto revocata con l’aggravante della recidiva nel biennio.