“Una stella di Natale Ail aiuta migliaia di persone a guardare lontano”. Anche quest’anno, il 6-7-8 dicembre si può sostenere l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, con la tradizionale stella di Natale. In provincia di Ragusa, dopo l’anteprima della scorsa settimana a Modica e Ragusa, i volontari danno appuntamento questo fine settimana nelle principali piazze del territorio. In dettaglio: a Comiso, in piazzale Annunziata, il 6 e 7 dicembre; a Scicli, in piazza Municipio, l’8 dicembre; a Ispica, in piazza Regina Margherita, il 6 e 7 dicembre; a Chiaramonte Gulfi, in corso Umberto, il 6 e 7 dicembre mattina; a Vittoria, in piazza del Popolo, il 6, 7 e 8 dicembre; a Santa Croce Camerina, in piazza Vittorio Emanuele, il 6 e 7 dicembre; a Marina di Ragusa, in piazza Duca degli Abruzzi, l’8 dicembre mattina; a Pozzallo, in piazza delle Rimembranze, l’8 dicembre; a Pedalino, in piazza Gramsci, l’8 dicembre mattina; a Ragusa, in piazza Libertà, il 6, 7 e 8 dicembre. Nel capoluogo ibleo le stelle di Natale Ail si troveranno alla Conad di via Vincenzo Malfitano ed all’interno del mercatino di Campagna Amica al Vitality, la mattina di giorno 7 dicembre. Per chi non potrà recarsi in piazza, Ail Ragusa ha pensato ad un servizio di consegna a domicilio. Per maggiori info basta chiamare i numeri 388 693 7371 – 0932