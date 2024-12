La sfida di domenica tra Fiorenzuola Bees e Virtus Ragusa, valida per la quindicesima giornata della Serie B Old Wild West, è uno scontro salvezza. Palla a due alle 17 al PalArquato Le due formazioni viaggiano in coda alla classifica, coi romagnoli – reduci da 5 k.o. consecutivi – impegnati a difendere due lunghezze di vantaggio. Ragusa, che condivide l’ultimo posto con Crema, è di fronte a quattro partite di un certo peso, dato che le prossime avversarie saranno Saronno, Capo d’Orlando e Agrigento. Ci sono tutti gli ingredienti per una battaglia di grande intensità, con la Virtus che è ancora alla ricerca della sua prima affermazione lontana dal PalaPadua.

“Sia a livello tecnico che a livello umorale – dice coach Lia Valerio – si tratta di una partita da affrontare dandole il valore che merita, ma non più di quello. E’ vero che le prossime due gare sono importantissime, trattandosi di scontri diretti, ma è altrettanto utile guardare al lavoro che facciamo e, nel complesso, a quello che riusciremo a ottenere, sia in termini di indicazioni tecniche che di spirito di squadra. Da questo punto di vista possiamo dare molto di più. Abbiamo bisogno di contagiarci a vicenda con atteggiamenti positivi, giocando insieme e avendo voglia di aiutarci. Sono aspetti fondamentali, non solo in vista delle prossime due partite, ma anche di quelle che verranno dopo”.

L’ultima vittoria di Fiorenzuola, casalinga peraltro, risale al 6 novembre contro la Virtus Imola. Ragusa ha esultato più di recente, in casa contro Crema. Poi ha perso capitan Gaetano per infortunio (l’intervento al crociato del ginocchio sinistro si è concluso con successo questa settimana) e una parte delle sue certezze. In termini realizzativi la formazione piacentina esprime un solo giocatore oltre la doppia cifra, l’esperto Ozren Pavlovic: 14,8 punti e 6,6 rimbalzi a partita. Il nativo di Zagabria, classe ’94, lo scorso anno si è messo in luce nella massima serie slovacca con l’Inter Bratislava. Poi c’è la guardia Niccolò Venturoli, con 9,9 punti di media. Mentre Matteo Negri è fra i più precisi in lunetta: 86,7% in stagione. Occhio anche ai centimetri di Seck, fra i rimbalzisti d’attacco più competitivi del girone B (3,6 a sera). L’attacco di Fiorenzuola si ferma a 67,4 punti di media in questa prima parte di stagione, anche se la Virtus in trasferta ha spesso fatto fatica in difesa.

Arbitreranno l’incontro Guerrera di Vigevano e D’Errico di Grugliasco. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, dalle 17, sul sito e sull’App LNP Pass.